В Габоне заявили, что всеобщие выборы состоятся в августе 2025 года

Один из членов руководства страны отметил, что эта дата является предварительной

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Президентские и парламентские выборы в Габоне, где власть в результате государственного переворота захватили военные, состоятся в августе 2025 года. Об этом объявил по национальному телевидению один из членов нынешнего руководства африканской страны.

"Выборы пройдут в августе 2025 года, - приводит его слова агентство AFP. - Однако эта дата является предварительной, так как окончательное решение по срокам проведения выборов будет утверждено на общенациональной конференции, которая состоится в апреле 2024 года". Он добавил, что август 2025 года является завершающим месяцем переходного периода.

Группа высокопоставленных габонских военных 30 августа объявила по национальному телевидению о приходе к власти. Путчисты отменили итоги прошедших 26 августа президентских выборов, на которых победил шедший на третий срок Али бен Бонго Ондимба. 30 августа на собрании генералов Брис Олиги Нгема был назначен главой государства на переходный период. Назначенный военными временным главой правительства Раймон Ндонг Сима сообщил, что переходный период может занять от одного до двух лет.