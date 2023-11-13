В Польше избрали спикера Сейма

Им стал Шимон Холовня

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Шимон Холовня был избран маршалом (спикером) польского Сейма (нижней палаты парламента). Об этом сообщила радиостанция RMF24.

По ее информации, кандидатуру Холовни поддержали 265 из 460 депутатов. Новый маршал Сейма - лидер партии "Польша 2050", которая входит в движение "Третий путь".

Вечером в президентском дворце глава Польши Анджей Дуда вручит премьер-министру Матеушу Моравецкому полномочия для формирования нового кабинета министров, на что по конституции отводится 14 дней.

По итогам парламентских выборов 15 октября правящая партия "Право и справедливость" (ПиС) получила самое большое количество мест в Сейме (194). Парламентское большинство, однако, принадлежит оппозиционным силам: объединению "Гражданская коалиция" (157 мест), движению "Третий путь" (65 мест), партии "Левые" (26 мест) и "Конфедерации" (18). Имея парламентское большинство, оппозиция имеет возможность вынести вотум недоверия президентскому кандидату на пост премьера Моравецкому и его министрам.

Попытки ПиС найти себе в Сейме союзников пока не увенчались успехом.