В НАТО заявили о стремлении не допустить изменения статус-кво на Тайване

Помощник генсека альянса Дэвид ван Вил заявил, что не видит сценария, при котором организация начинает играть военную роль в Индо-Тихоокеанском регионе

ТОКИО, 13 ноября. /ТАСС/. НАТО не имеет амбиций стать региональным военным альянсом в Индо-Тихоокеанском регионе, однако организация стремится не допустить того, чтобы Китай изменил статус-кво на Тайване. Об этом заявил находящийся в Японии с визитом помощник генерального секретаря Североатлантического альянса Дэвид ван Вил.

Он отметил в интервью изданию Nikkei Asia, что не видит сценария, при котором Североатлантический альянс, ответственный за безопасность в Европе и Атлантике, играл бы военную роль в регионе.

"Самое главное, чтобы Китай осознал, что им не следует предпринимать никаких односторонних шагов для изменения статус-кво Тайваня. Это наш главный сигнал в этом направлении", - подчеркнул ван Вил.

Издание отмечает, что помощник генсека альянса не рассказал, как именно НАТО планирует оказывать влияние на Китай и какие шаги предпримет в случае непредвиденной ситуации в Тайваньском проливе.