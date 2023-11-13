На Украине заочно арестовали обвиняемого в хищении газа на $56,7 млн депутата Рады

По данным следствия, в период с 2013 по 2017 год Ярослав Дубневич при содействии еще пяти человек организовал схему кражи природного газа с помощью подконтрольных ему должностных лиц

МОСКВА, 13 ноября. /ТАСС/. Высший антикоррупционный суд (ВАКС) Украины заочно избрал меру пресечения в виде ареста депутату Верховной рады Ярославу Дубневичу, подозреваемому в хищении газа на $56,7 млн.

"13 ноября 2023 года следственный судья ВАКС поддержал позицию прокурора САП (Специализированной антикоррупционной прокуратуры - прим. ТАСС) и избрал меру пресечения действующему народному депутату Украины, который обоснованно подозревается в организации завладения имуществом государства (природным газом) на сумму более 2,1 млрд гривен ($56,7 млн) и легализации незаконно полученной прибыли. Суд удовлетворил ходатайство детективов НАБУ (Национального антикоррупционного бюро Украины - прим. ТАСС), согласованное прокурором САП, и избрал указанному подозреваемому меру пресечения в виде содержания под стражей", - говорится в сообщении в Telegram-канале САП.

В ведомстве не назвали имя фигуранта дела, однако после того, как 11 октября САП сообщила о предъявлении действующему депутату Рады обвинения в хищении газа на 2,1 млрд гривен, советник главы офиса украинского президента Сергей Лещенко заявил, что речь шла о Дубневиче. По данным следствия, в период с 2013 по 2017 год депутат при содействии еще пяти человек организовал схему завладения природным газом подконтрольными ему должностными лицами Новояворовской и Новораздольской ТЭЦ (Львовская область).

2 ноября Киевский апелляционный суд объявил Дубневича в международный розыск по другому уголовному делу, в рамках которого его подозревают в завладении деньгами компании "Укржелдорога" на сумму более 93 млн гривен ($2,57 млн). Отмечалось, что сам обвиняемый в суд не явился, поскольку, как утверждает адвокат, он находится за границей на лечении.