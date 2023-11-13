13 ноября, 16:09

Мандат Боррелю на переговоры о гарантиях для Украины определят лидеры ЕС

Его определят в середине декабря на саммите Евросоюза

БУДАПЕШТ, 13 ноября. /ТАСС/. Мандат, который получит глава дипломатии Евросоюза Жозеп Боррель на переговоры о гарантиях безопасности для Украины, будет определен в середине декабря на саммите ЕС. Об этом сообщил министр иностранных дел и внешнеэкономических связей Венгрии Петер Сийярто, принимавший участие в совещании с коллегами из стран ЕС в Брюсселе.

"Решения по поводу гарантий безопасности для Украины находятся в компетенции Европейского совета. Это означает, что когда главы государств и правительств Евросоюза соберутся 14-15 декабря в Брюсселе, то может быть принято решение о том, какой переговорный мандат получит верховный представитель ЕС по иностранным делам и политике безопасности [Жозеп Боррель]", - сказал Сийярто на встрече с венгерскими журналистами, которая транслировалась на его странице в Facebook (запрещен в России, принадлежит корпорации Meta, признанной в РФ экстремистской).

Обсуждение долгосрочных гарантий безопасности для Украины идет не только в Евросоюзе, но и в Группе семи. В то же время правительство Венгрии заявило, что считает необходимым разработать такую систему безопасности в Европе, которая будет приемлема как для Украины, так и России. 

Теги:
УкраинаСийярто, ПетерБоррель, Жозеп
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