Литва не намерена отказываться от закупки танков из-за размещения танковых батальонов НАТО

Вильнюс консультируется по поводу приобретения немецких машин Leopard

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Потребность Литвы в танках и тяжелом вооружении сохраняется на фоне переброски в республику танковых батальонов Бундесвера в состав возглавляемого Германией сводного батальона НАТО передового базирования. Об этом заявил журналистам командующий вооруженными силами страны генерал-лейтенант Вальдемарас Рупшис.

"Наша потребность в танках и другом тяжелом вооружении сохраняется. Без бронетехники невозможно обеспечение маневренной обороны", - сказал он.

Пока неясно, танки производства какой страны выберет Литва. Известно, что Вильнюс консультируется по поводу приобретения немецких машин Leopard.