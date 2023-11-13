13 ноября, 16:24
Палестино-израильский конфликт

Король Иордании отверг сценарий повторной оккупации Газы или создания там буферных зон

Абдалла II также подчеркнул, что анклав не должен быть отделен от остальных территорий Палестины и призвал международное сообщество остановить гуманитарную катастрофу

БЕЙРУТ, 13 ноября. /ТАСС/. Король Иордании Абдалла II подчеркнул неприемлемость повторной оккупации сектора Газа со стороны Израиля или создания буферных зон на территории анклава. Об этом монарх заявил на совещании с главами палат Национального собрания, бывшими премьер-министрами страны и политиками во дворце "Хусейния".

"Любой сценарий или идея повторной оккупации частей сектора Газа или создания там буферных зон усугубят кризис <...> и являются неприемлемыми", - приводит его слова агентство Petra.

Король также подчеркнул, что анклав не должен быть отделен от остальных территорий Палестины и призвал международное сообщество остановить гуманитарную катастрофу в секторе Газа. Кроме того, он отметил, что политика Израиля на Западном берегу реки Иордан и в Иерусалиме, а также инциденты нападения еврейских поселенцев могут привести к "взрыву" ситуации в регионе и расширению конфликта.

11 ноября иорданский монарх на совместном саммите Организации исламского сотрудничества и Лиги арабских государств в Эр-Рияде потребовал от международного сообщества осудить действия Израиля в отношении палестинского населения в секторе Газа как военное преступление и создать международную коалицию для начала "серьезного мирного процесса". 

Теги:
ИорданияПалестинаПалестино-израильский конфликт
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