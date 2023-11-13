Армия Израиля нанесла удары по Ливану в ответ на обстрелы с ливанской стороны

Израильские военные также "нанесли удар по пусковым установкам и террористу, который производил запуски в сторону Израиля"

ТЕЛЬ-АВИВ, 13 ноября. /ТАСС/. Израильские военные нанесли новые удары по ливанской территории в ответ на обстрелы приграничных районов с той стороны. Об этом сообщила армейская пресс-служба.

"Ранее сегодня террористы обстреляли ряд мест на севере Израиля. В ответ артиллерия Армии обороны Израиля нанесла удар по источнику обстрелов", - говорится в сообщении.

Кроме того, добавили в армии, израильские военные "нанесли удар по пусковым установкам и террористу, который производил запуски в сторону Израиля".

"Помимо этого, некоторое время назад танк Армии обороны Израиля нанес удар по террористической ячейке, которая пыталась запускать противотанковые ракеты по району Штулы на севере Израиля", - отметили также в пресс-службе.