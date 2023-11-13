Спецсилы Литвы и Германии провели учения по защите критической инфраструктуры

Отряды спецназа штурмовали вильнюсскую термофикационную электростанцию, которая в настоящее время не эксплуатируется

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделения сил специального назначения армии Литвы и Бундесвера провели совместные учения по защите критической инфраструктуры. Об этом сообщило командование вооруженных сил балтийской республики.

"В ходе учений в реальных условиях отрабатывались действия по защите объекта критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отряды спецназа штурмовали вильнюсскую термофикационную электростанцию, которая в настоящее время не эксплуатируется. Согласно сценарию тренировки, объект был занят неприятелем.

Одна из штурмовавших групп с вертолетов была сброшена на крышу построек электростанции, другая атаковала с земли. "Команды действовали слаженно, синхронно и показали высокую эффективность", - отмечает командование.