13 ноября, 16:47

Спецсилы Литвы и Германии провели учения по защите критической инфраструктуры

Отряды спецназа штурмовали вильнюсскую термофикационную электростанцию, которая в настоящее время не эксплуатируется

ВИЛЬНЮС, 13 ноября. /ТАСС/. Подразделения сил специального назначения армии Литвы и Бундесвера провели совместные учения по защите критической инфраструктуры. Об этом сообщило командование вооруженных сил балтийской республики.

"В ходе учений в реальных условиях отрабатывались действия по защите объекта критической инфраструктуры", - говорится в сообщении.

Отряды спецназа штурмовали вильнюсскую термофикационную электростанцию, которая в настоящее время не эксплуатируется. Согласно сценарию тренировки, объект был занят неприятелем.

Одна из штурмовавших групп с вертолетов была сброшена на крышу построек электростанции, другая атаковала с земли. "Команды действовали слаженно, синхронно и показали высокую эффективность", - отмечает командование. 

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