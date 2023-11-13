13 ноября, 17:07

Португальский министр решил покинуть пост на фоне дела, повлекшего отставку премьера

Дело связано, в том числе, с концессиями по добыче лития на севере страны, а также с проектом по производству водородной энергии

МАДРИД, 13 ноября. /ТАСС/. Министр инфраструктуры Португалии Жуау Галамба сообщил о решении уйти в отставку на фоне коррупционного скандала, которое повлекло за собой отставку премьера Антониу Кошты. Об этом сообщила газета Diário de Notícias.

В начале ноября полиция республики провела более 40 обысков, в том числе в официальной резиденции главы кабмина и в двух министерствах, были задержаны пять человек. Дело связано, среди прочего, с концессиями по добыче лития на севере Португалии, а также с проектом по производству водородной энергии.

На фоне скандала 7 ноября Кошта, занявший пост премьера в 2015 году, сообщил, что подал в отставку. В результате президент Португалии Марселу Ребелу ди Соуза принял решение распустить однопалатный парламент и назначить на 10 марта 2024 года досрочные выборы. 

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Португалия
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