В Кении начал работу комитет по вопросам борьбы с загрязнением природы пластиком

По информации SABC, он необходим для разработки международного юридически обязывающего документа по вопросам загрязнения пластиком окружающей среды

ПРЕТОРИЯ, 13 ноября. /ТАСС/. Третья сессия Межправительственного переговорного комитета (МПК) стартовала для разработки международного юридически обязывающего документа по вопросам загрязнения пластиком окружающей среды, включая морскую среду, с целью завершения проекта к концу 2024 года. Об этом сообщила южноафриканская медийная группа SABC.

"Я призываю всех участников переговоров помнить, что до 2024 года осталось всего шесть недель, и осталось всего две встречи, - заявил президент Кении Уильям Руто, открывая встречу. - Мы должны изменить то, как мы потребляем, то, как мы производим и как мы утилизируем связанные с пластиком отходы. Изменения в использовании пластика неизбежны. Тот документ, над которым мы работаем, является базовым инструментом для сокращения загрязнения нашей планеты пластиком и предметами из него".

В работе сессии принимают участие более 2 тыс. представителей официальных властей 175 стран, активисты организаций по защите природы, бизнесмены, научные деятели. Сессия продлится семь дней.

В марте 2022 года МПК принял решение полностью разработать текст договора и согласовать его со всеми странами мира. Если это произойдет, то соглашение будет представлено на утверждение правительств стран мира в первой половине 2024 года.