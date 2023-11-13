Премьер Франции в 17-й раз приняла закон без голосования в парламенте

Речь идет о законе о бюджетном планировании на 2023-2027 годы

ПАРИЖ, 13 ноября. /ТАСС/. Премьер-министр Франции Элизабет Борн в 17-й раз с момента назначения на этот пост в мае 2022 года воспользовалась статьей 49.3 конституции республики, позволяющей принимать законы без голосования в парламенте. Трансляция заседания Национального собрания, на котором об этом решении было объявлено, велась на сайте нижней палаты парламента.

В этот раз без голосования был принят закон о бюджетном планировании на 2023-2027 годы. Недовольство оппозиции вызвал тот факт, что сама глава правительства отсутствовала в зале заседаний, поскольку находится с визитом в Ирландии. Ее решение зачитал министр-делегат по связям с парламентом Франк Ристер.

Как сообщил телеканал BFMTV, принятие закона таким способом в отсутствие премьера произошло впервые с 1991 года. Тогда пост главы кабмина занимал социалист Мишель Рокар (1988-1991). Его обращение зачитал в парламенте Лионель Жоспен, бывший в это время министром национального образования (1989-1991).

В ответ на решение Борн глава парламентской фракции партии "Неподчинившаяся Франция" Матильда Пано пообещала вынести на голосование предложение о вынесении вотума недоверия правительству. 10 ноября депутаты Нацсобрания не поддержали выдвинутый в 24 раз аналогичный вотум недоверия кабмину, после того как премьер в очередной раз воспользовалась статьей 49.3, позволяющей избежать голосования по статье о бюджетных расходах.

Необходимость столь частого применения этой нормы объясняется тем, что президентская партия "Ренессанс" не получила абсолютного большинства на парламентских выборах 2022 года. После каждого применения этой статьи у депутатов есть право вынести на голосование вопрос о доверии правительству.

Проект бюджета на 2024 год был представлен в сентябре. Как следует из документа, размещенного на сайте Минфина страны, в 2024 году госрасходы запланированы в размере €491 млрд. Бюджет сверстан, исходя из дефицита в 4,4% ВВП, при этом рост валового внутреннего продукта предусматривается на уровне 1,4%.