13 ноября, 19:01,
обновлено 13 ноября, 19:38

В МИД Словакии заявили, что новый кабмин будет возвращать суверенитет внешней политики

Глава ведомства Юрай Бланар отметил, что Братислава не согласится с отменой существующего в Евросоюзе при принятии значимых решений права вето, которым располагает каждое государство - член сообщества

БРЮССЕЛЬ, 13 ноября. /ТАСС/. Новое правительство Словакии, назначенное 25 октября президентом республики по итогам состоявшихся в стране парламентских выборов, возвращает национальной внешней политике суверенитет. Об этом заявил журналистам словацкий министр иностранных дел Юрай Бланар, принимающий участие в заседании Совета глав МИД государств - членов Евросоюза.

"Одобренное сегодня правительством [Словакии] программное заявление возвращает суверенитет внешней политике Словакии, который попирался прежними правительствами республики, - сказал министр. - Словацкие граждане более не будут ущемлены внешнеполитическими решениями, не соответствующими их интересам".

Словакия не согласится, как сказал министр, с отменой существующего в Евросоюзе при принятии значимых решений права вето, которым располагает каждое государство - член сообщества. Это главным образом касается внешней политики ЕС и сферы безопасности.

"Это мы сказали и нашим партнерам [по ЕС]. Мы сказали, что про линии правительства не будем предоставлять военную помощь Украине. В первую очередь необходимо искать возможности мирного решения [конфликта в этой стране] и заключения перемирия. Мы также отвергаем любые квоты в разрабатываемом [руководящими органами ЕС] пакте по предоставлению убежища и миграции", - сказал Бланар.

Братислава, как проинформировал политик, в рамках оказания гуманитарной помощи Украине профинансирует производство для этой страны двух машин по разминированию территории Bozena 4. "В начале 2024 года они могли бы уже действовать в Херсонской области", - сказал он.

Между тем словацкие СМИ проинформировали, что обсуждение программного заявления нового правительства республики в национальном парламенте начнется во вторник. Дискуссия может продолжаться несколько дней, но высший законодательный орган, как прогнозируется, поддержит кабмин, который опирается там на голоса 79 из 150 депутатов. 

Теги:
Словакия
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