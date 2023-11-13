13 ноября, 19:08

Мэр Сан-Франциско предостерегла участников протестов в преддверии саммита АТЭС от насилия

Лондон Брид отметила, что в городе ожидают новые демонстрации

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 13 ноября. /ТАСС/. Власти Сан-Франциско ожидают новых протестов в городе и не потерпят насилия и вандализма во время демонстраций в преддверии саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС). Об этом заявила, отвечая на вопрос корреспондента ТАСС, мэр Сан-Франциско Лондон Брид.

"Да, мы ожидаем новых протестов. Есть те, о которых мы знаем, и те, о которых мы не знаем", - сказала она. "Мы не потерпим никакого насилия и уничтожения собственности, поскольку мы хотим, чтобы люди выражали свое мнение безопасным образом", - подчеркнула мэр. Она констатировала, что в Сан-Франциско вскоре соберется "много мировых лидеров" на саммит АТЭС. "Будут вызовы, будут поводы для беспокойства. Но мы по-прежнему считаем, что в конечном счете это будет великолепно для Сан-Франциско", - добавила Брид.

В воскресенье в центральной части города прошел массовый протест против проведения в нем форума АТЭС, а также в поддержку Палестины. Власти в связи с этим ранее на время перекрыли несколько улиц и ограничили доступ в Москоне-центр, где проходит форум. 

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США
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