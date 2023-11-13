13 ноября, 19:53,
обновлено 13 ноября, 20:18

США рассчитывают на конкретные результаты встречи Джо Байдена и Си Цзиньпина

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан сообщил о намерении Вашингтона обсудить различные темы, в том числе ситуацию на Украине

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты рассчитывают, что встреча президента Джо Байдена с председателем КНР Си Цзиньпином принесет конкретные результаты. Об этом заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Мы также ожидаем конкретных результатов от встречи [Байдена с Си Цзиньпином в Сан-Франциско] 15 ноября", - сказал он. По его словам, лидеры намерены обсудить различные темы, в том числе ситуацию на Украине и Ближнем Востоке, а также "восстановление военных коммуникаций" между Вашингтоном и Пекином.

Салливан отметил, что Байден и Си Цзиньпин традиционно проводят откровенные беседы, в связи с этим США надеются "на продуктивную встречу". По словам представителя Белого дома, президент США считает, что "ничто не заменит дипломатию, когда лидеры встречаются лицом к лицу, чтобы управлять этими сложными отношениями между Соединенными Штатами и Китаем". 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, ДжоСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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