13 ноября, 20:13

Армия Тайваня приняла на вооружение крылатую ракету с дальностью 2 тыс. км

По данным издания "Цзыю шибао", во время ее разработки проект фигурировал в СМИ под кодовым названием "Юньфэн"

ГОНКОНГ, 13 ноября. /ТАСС/. ВВС Тайваня недавно приняли на вооружение сверхзвуковую крылатую ракету воздушного базирования "Цинтянь" с дальностью около 2 тыс. км. Об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

Как отметил источник издания, новейшие ракеты уже поступили в серийное производство, а их определенное количество уже стоит на вооружении ВВС. По его словам, она была создана ведущим разработчиком вооружений на Тайване - Чжуншаньским институтом науки и технологий.

По данным собеседника газеты, во время ее разработки проект фигурировал в СМИ под кодовым названием "Юньфэн". Тогда аналитики оценивали ее дальность от 1,2 тыс. до 2 тыс. км, однако источник "Тайбэй шибао" указал, что реальный показатель ближе ко второй цифре, что позволяет ей наносить удары по территориям к северу от Пекина.

Таким образом, с учетом новейшей крылатой ракеты армия Тайваня теперь располагает четырьмя типами ракетного оружия с дальностью более 1 тыс. км. Среди них крылатые ракеты HF-2E ("Сюнфэн-2E" дальностью до 1 тыс. км), усиленная модификация HF-2E (до 1,2 тыс. км), крылатая ракета воздушного базирования "Цинтянь" (около 2 тыс. км). Кроме того, на вооружении армии острова есть секретная баллистическая ракета, которая выполняется в двух вариантах дальностью 600 и более 1 тыс. км.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР. 

Теги:
Тайвань
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация