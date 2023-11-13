Армия Тайваня приняла на вооружение крылатую ракету с дальностью 2 тыс. км

По данным издания "Цзыю шибао", во время ее разработки проект фигурировал в СМИ под кодовым названием "Юньфэн"

ГОНКОНГ, 13 ноября. /ТАСС/. ВВС Тайваня недавно приняли на вооружение сверхзвуковую крылатую ракету воздушного базирования "Цинтянь" с дальностью около 2 тыс. км. Об этом сообщила газета "Цзыю шибао".

Как отметил источник издания, новейшие ракеты уже поступили в серийное производство, а их определенное количество уже стоит на вооружении ВВС. По его словам, она была создана ведущим разработчиком вооружений на Тайване - Чжуншаньским институтом науки и технологий.

По данным собеседника газеты, во время ее разработки проект фигурировал в СМИ под кодовым названием "Юньфэн". Тогда аналитики оценивали ее дальность от 1,2 тыс. до 2 тыс. км, однако источник "Тайбэй шибао" указал, что реальный показатель ближе ко второй цифре, что позволяет ей наносить удары по территориям к северу от Пекина.

Таким образом, с учетом новейшей крылатой ракеты армия Тайваня теперь располагает четырьмя типами ракетного оружия с дальностью более 1 тыс. км. Среди них крылатые ракеты HF-2E ("Сюнфэн-2E" дальностью до 1 тыс. км), усиленная модификация HF-2E (до 1,2 тыс. км), крылатая ракета воздушного базирования "Цинтянь" (около 2 тыс. км). Кроме того, на вооружении армии острова есть секретная баллистическая ракета, которая выполняется в двух вариантах дальностью 600 и более 1 тыс. км.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.