13 ноября, 20:13

Блинкен обсудил с Ермаком способы укрепления инфраструктуры Украины в преддверии зимы

Руководитель пресс-службы Госдепартамента Мэттью Миллер сообщил, что речь шла в том числе о защите объектов энергетической инфраструктуры

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Госсекретарь США Энтони Блинкен провел в понедельник телефонный разговор с главой офиса украинского президента Андреем Ермаком, в ходе которого стороны обсудили способы укрепления украинской инфраструктуры в преддверии зимнего периода.

"Утром госсекретарь обсудил с господином Ермаком шаги, которые мы можем предпринять с Украиной для того, чтобы укрепить ее инфраструктуру в преддверии зимы", - сказал на брифинге руководитель пресс-службы Госдепартамента США Мэттью Миллер.

Представитель американского внешнеполитического ведомства добавил, что речь шла в том числе о защите объектов энергетической инфраструктуры. 

Теги:
УкраинаСШАБлинкен, Энтони
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