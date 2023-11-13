13 ноября, 20:14,
обновлено 13 ноября, 20:49

США рассматривают встречу Байдена и Си Цзиньпина как основу для развития отношений

Помощник американского президента по национальной безопасности Джейк Салливан отметил, что реакция Пекина на предложение Вашингтона о восстановлении военного канала связи была конструктивной

ВАШИНГТОН, 13 ноября. /ТАСС/. Администрация Соединенных Штатов рассматривает встречу президента США Джо Байдена и председателя КНР Си Цзиньпина на саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско (штат Калифорния) как возможность для выработки фундамента двусторонних отношений. Об этом на регулярном брифинге заявил помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан.

"Именно этого и добивается президент [Байден] на этом саммите на встрече с Си [Цзиньпином]. Он рассматривает эту встречу не как разовую, а как важную возможность, чтобы заложить фундамент, на котором мы сможем строить отношения в будущем", - сказал Салливан.

Помощник Байдена добавил, что реакция Китая на предложение США о восстановлении военного канала связи была конструктивной. "Мы считаем, что КНР конструктивно подходит к диалогу, который мы ведем по этому вопросу", - отметил он.

Салливан назвал двусторонние отношения США и КНР "сложными и конкурентными, которые легко могут перерасти в конфликт или конфронтацию, если ими не управлять должным образом". "США и Китай должны иметь возможность напрямую обсуждать все важнейшие вопросы, стоящие перед нашими двумя странами", - сказал он, отметив, что это касается, например, конфликта на Украине или тайваньского вопроса. 

Теги:
СШАКитайСи ЦзиньпинБайден, ДжоСалливан, Джейк
© Информационное агентство ТАСС
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