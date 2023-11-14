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В США заявили, что смотрят с осторожным оптимизмом на испытания бомбардировщика B-21

Министр ВВС США Фрэнк Кендалл отметил, что самолет уже летает

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. Соединенные Штаты с осторожным оптимизмом наблюдают за испытаниями своего новейшего стратегического бомбардировщика B-21, который недавно совершил первый полет. Об этом заявил министр ВВС США Фрэнк Кендалл, выступая в вашингтонском Центре в поддержку новой американской безопасности.

"Это осторожный оптимизм. Я относительно оптимистичен в отношении B-21, - сказал министр. - Он уже летает и проходит летные испытания". По его словам, в ходе испытаний "мы все еще можем найти проблемы, которые нужно решить".

На прошлой неделе агентство Reuters сообщило, что новейший американский стратегический бомбардировщик B-21 совершил первый полет. По его сведениям, бомбардировщик взлетел с территории одного из объектов компании Northrop Grumman в штате Калифорния 10 ноября около 07:00 по местному времени (18:00 мск). Информации о времени полета B-21 пока не приводилось.

ВВС представили B-21 2 декабря 2022 года. Он призван стать новым основным стратегическим бомбардировщиком ВВС США и ключевым элементом ядерной триады страны. В марте Пентагон сообщил, что сейчас в производстве находятся шесть самолетов. B-21 должен будет постепенно заменить находящиеся на вооружении американских ВВС бомбардировщики B-1 и B-2. 

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