Оппозиция Израиля считает, что Нетаньяху сейчас не следует уходить в отставку

Как заявил лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, сейчас не время для этого

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Сейчас не самый подходящий момент для отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое мнение выразил лидер парламентской оппозиции Яир Лапид (лидер партии "Еш Атид") в интервью армейскому радио "Галей ЦАХАЛ".

"Мы все знаем, что в стране есть кризис руководства, однако решение об уходе Нетаньяху в отставку не будет принято сейчас. Я не считаю, что в это необходимо включаться в настоящий момент, когда наши бойцы находятся в Газе. Лично я и до всех событий считал, что Нетаньяху не является подходящей кандидатурой [на пост премьер-министра], однако сейчас не время для этого", - подчеркнул Лапид, возглавлявший израильское правительство с 1 июля по 29 декабря 2022 года.

Как сообщила в понедельник гостелерадиокомпания Kan, такого же мнения придерживается еще один видный представитель оппозиции и член чрезвычайного военного кабинета Израиля Бени Ганц. По данным радиостанции, Ганц в последние дни несколько раз в конфиденциальных беседах заявлял, что в разгар войны "не время менять главу кабмина".