14 ноября, 06:23
Палестино-израильский конфликт

Оппозиция Израиля считает, что Нетаньяху сейчас не следует уходить в отставку

Как заявил лидер парламентской оппозиции Яир Лапид, сейчас не время для этого

ТЕЛЬ-АВИВ, 14 ноября. /ТАСС/. Сейчас не самый подходящий момент для отставки премьер-министра Израиля Биньямина Нетаньяху. Такое мнение выразил лидер парламентской оппозиции Яир Лапид (лидер партии "Еш Атид") в интервью армейскому радио "Галей ЦАХАЛ".

"Мы все знаем, что в стране есть кризис руководства, однако решение об уходе Нетаньяху в отставку не будет принято сейчас. Я не считаю, что в это необходимо включаться в настоящий момент, когда наши бойцы находятся в Газе. Лично я и до всех событий считал, что Нетаньяху не является подходящей кандидатурой [на пост премьер-министра], однако сейчас не время для этого", - подчеркнул Лапид, возглавлявший израильское правительство с 1 июля по 29 декабря 2022 года.

Как сообщила в понедельник гостелерадиокомпания Kan, такого же мнения придерживается еще один видный представитель оппозиции и член чрезвычайного военного кабинета Израиля Бени Ганц. По данным радиостанции, Ганц в последние дни несколько раз в конфиденциальных беседах заявлял, что в разгар войны "не время менять главу кабмина". 

Теги:
ПалестинаПалестино-израильский конфликтИзраильНетаньяху, БиньяминЛапид, Яир
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация