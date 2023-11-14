СМИ: около 2 тыс. беженцев из Мьянмы пересекли за сутки индийскую границу

Председатель комитета по оказанию помощи беженцам Роберт Зоремтлуанг сообщил, что один из беженцев погиб

НЬЮ-ДЕЛИ, 14 ноября. /ТАСС/. Около 2 тыс. беженцев из Мьянмы перебрались в приграничный с ней индийский штат Мизорам за последние сутки. Об этом сообщила газета Indian Express.

Жители мьянманского города Рикхавдар, где, по данным издания, происходят вооруженные столкновения, переходят в индийский город Зохавтар. Эти два населенных пункта разделены рекой Тиау.

По словам председателя местного комитета по оказанию помощи беженцам Роберта Зоремтлуанги, которого цитирует Indian Express, в Зохавтаре слышны выстрелы, которые доносятся с другого берега Тиау. 20 человек, пересекших индийско-мьянманскую границу, были ранены и доставлены в больницы. Один из беженцев погиб.