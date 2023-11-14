14 ноября, 06:28

США изучат возможность использования лазерной системы Израиля "Железный луч"

Вашингтон готов рассмотреть вопрос ее использования для собственных нужд, если эта техника хорошо покажет себя в бою

ВАШИНГТОН, 14 ноября. /ТАСС/. США следят за разработкой израильской лазерной системы "Железный луч" и готовы рассмотреть вопрос ее использования для собственных нужд, если эта техника хорошо покажет себя в бою. Об этом сообщил помощник министра армии по вопросам закупок, материально-технического обеспечения и технологий Дуглас Буш.

"Если Израиль добьется успеха (в разработке и применении системы - прим. ТАСС), то, конечно, армия США может задуматься над ее использованием", - приводит его слова еженедельник Defense News. Чиновник назвал технологию "интригующей", упомянув, что смог увидеть прототип системы во время своей последней поездки в Израиль.

Как отмечает Defense News, сейчас армия США работает над созданием собственного высокоэнергетического лазерного оружия, которое могло бы обеспечить защиту от ударов обычных и крылатых ракет, артиллерии и минометов, а также беспилотных летательных аппаратов. Проект реализуют производители Dynetics и Lockheed Martin.

"Израильская система технологически отличается [от нашей] <...>. Я думаю, потенциал есть, если их проект сработает хорошо, мы могли бы подумать о том, как использовать его для наших нужд", - добавил Буш.

Представитель Пентагона поддержал планы Вашингтона по инвестициям в разработку "Железного луча" в рамках пакета финансовой помощи еврейскому государству. Defense News напоминает, что в рамках нового американского пакета помощи администрация президента США Джо Байдена намерена запросить у Конгресса около $106 млрд, из которых на разработку "Железного луча" будет выделено примерно $1,2 млрд.

Впервые планы по модернизации системы противоракетной обороны Израиля озвучил в 2022 году тогдашний премьер-министр Нафтали Беннет. Тогда он предложил создать оборонительную "лазерную стену", которая смогла бы заменить большое количество ракет-перехватчиков и стать более дешевой альтернативой для традиционных систем ПВО. Уже в апреле 2022 года еврейское государство объявило о первых успешных испытаниях "Железного луча", в ходе которых система смогла успешно перехватить снаряды минометов, противотанковых комплексов, а также ракеты. 

Теги:
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