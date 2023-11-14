14 ноября, 10:30

В РФ готовы вместе с Душанбе искать методы противодействия угрозам из Афганистана

Москва приветствует расширение взаимодействия в рамках ШОС, заявил посол России в Таджикистане Семен Григорьев

ДУШАНБЕ, 14 ноября. /ТАСС/. Россия высоко ценит работу властей Таджикистана по пресечению поставок наркотиков из соседнего Афганистана и мониторингу ситуации в этой стране, а также готова искать новые методы противодействия угрозам совместно с Душанбе в рамках Шанхайской организации сотрудничества (ШОС). Об этом заявил посол РФ в Таджикистане Семен Григорьев.

"Высоко ценим работу таджикской стороны по мониторингу ситуации в соседнем Афганистане, национальные усилия по предотвращению перетока экстремистской идеологии и борьбе с наркотрафиком с афганской территории. Готовы совместно с Душанбе работать на площадке ШОС для поиска новых эффективных механизмов противодействия угрозам на данном направлении", - сказал посол на круглом столе "Роль Эмомали Рахмона в формировании и развитии ШОС", который состоялся в Душанбе.

Дипломат отметил, что РФ также поддерживает другие инициативы Рахмона в ШОС. "Хотел бы отметить озвученные в прошлом году в Самарканде слова президента Рахмона, что именно регион Центральной Азии должен и далее оставаться ядром ШОС. Россия разделяет эту позицию и в рамках союзнических отношений с Таджикистаном и другими странами Центральной Азии готова работать над разрешением важных для стран "пятерки" проблем в организации", - сказал он.

Григорьев добавил, что особую актуальность приобретает стратегия экономического развития ШОС до 2030 года, которая была разработана по инициативе президента Таджикистана. "Россия поддерживает заложенный в данном документе настрой на развитие зеленой повестки в рамках ШОС", - сказал дипломат.

Круглый стол прошел в Академии государственного управления в Душанбе прошел в преддверии Дня президента Таджикистана, который ежегодно отмечается 16 ноября. Праздник был установлен в 2016 году. В круглом столе приняли участие послы стран-участников и наблюдателей ШОС в Таджикистане, а также представители МИД республики и руководство академии. 

Теги:
АфганистанТаджикистанРоссияРахмон, Эмомали
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