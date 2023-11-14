Терри Гоу собрал 1 млн подписей для выборов на пост главы Тайваня

Выборы пройдут 13 января 2024 года

ГОНКОНГ, 14 ноября. /ТАСС/. Избирательная комиссия допустила основателя компании Foxconn Терри Гоу до участия в выборах главы администрации Тайваня. Как говорится в сообщении комиссии, миллиардер представил более 1 млн подписей избирателей.

Поскольку Терри Гоу выдвигается в качестве независимого кандидата, ему было необходимо собрать около 289,7 тыс. голосов. Предвыборный штаб политика передал в ЦИК почти 1,04 млн подписей, однако из них только около 902 тыс. были признаны действительными.

В апреле этого года 73-летний Терри Гоу заявил о намерении баллотироваться от оппозиционной партии Гоминьдан, однако в мае она выдвинула в качестве своего кандидата на выборах 66-летнего мэра Синьбэя Хоу Юи. Предприниматель выразил ему поддержку, однако в августе заявил о решении баллотироваться в качестве независимого кандидата.

Это вторая попытка Терри Гоу принять участие в выборах главы администрации Тайваня. В 2019 году он заявлял о намерении выдвинуть свою кандидатуру от партии Гоминьдан, однако проиграл праймериз и отказался от участия.

Терри Гоу является основателем и бывшим председателем совета директоров Foxconn (также известна как Hon Hai Precision Industry) - крупнейшего в мире контрактного производителя электроники. Компания выполняет заказы таких гигантов, как Apple, Cisco, Google, Microsoft, Nintendo, Nokia, Sony, Tesla и другие. Foxconn занимает 27-ю строку в рейтинге крупнейших компаний мира Fortune Global 500.

Состояние бизнесмена составляет около $7,2 млрд. Он занимает 317-ю строку в рейтинге наиболее состоятельных людей мира по версии журнала Forbes.

Выборы на Тайване

Выборы главы администрации Тайваня и депутатов Законодательного юаня (парламент) пройдут 13 января 2024 года. Фаворитом считается представитель правящей Демократической прогрессивной партии, действующий замглавы администрации Лай Циндэ. Как свидетельствуют последние опросы общественного мнения, его кандидатуру поддерживают 29,7% респондентов. Второе место по популярности занимает председатель центристской Тайваньской народной партии Кэ Вэньчжэ (25,6%). Третьим идет кандидат выступающей за нормализацию отношений с материковым Китаем партии Гоминьдан Хоу Юи (21,1%).

13 ноября Гоминьдан и Тайваньская народная партия сообщили о решении выдвинуть единого кандидата на выборах. О том, кто именно будет представлять оппозицию, будет объявлено по итогам опросов. В конце октября оппозиция договорилась сформировать коалицию на предстоящих парламентских выборах.

Тайвань управляется собственной администрацией с 1949 года, когда туда бежали остатки сил Гоминьдана во главе с Чан Кайши (1887-1975), потерпев поражение в гражданской войне в Китае. Пекин считает Тайвань одной из провинций КНР.