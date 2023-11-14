Прокуратура Армении вернула залог дирижеру Сергею Смбатяну, оправданному судом

Его сумма составила примерно $240 тыс.

ЕРЕВАН, 14 ноября. /ТАСС/. Прокуратура Армении приняла решение вернуть залог в 100 млн драмов (примерно $240 тыс.) главному дирижеру Государственного симфонического оркестра Армении Сергею Смбатяну, который в конце июля текущего года был арестован, а потом оправдан в рамках дела о мошенничестве. Об этом сообщил ТАСС адвокат Смбатяна Ерванд Варосян.

"Сегодня было получено решение прокурора Генеральной прокуратуры о возврате залога Сергею Смбатяну. 27.10.2023 решением того же прокурора уголовное преследование в отношении Сергея Смбатяна было прекращено и он был оправдан. По истечении 15-дневного срока на обжалование этого решения было решено вернуть и внесенный залог. Таким образом, можно констатировать, что криминальная одиссея, связанная с Сергеем Смбатяном, завершилась", - сказал он.

Дирижера и его отца - бывшего посла Армении в России, народного артиста Армянской ССР Армена Смбатяна - обвиняли в мошенничестве путем присвоения земельного участка площадью 300 кв. м стоимостью 166,1 млн драмов ($430 тыс.). Армен Смбатян освобожден под залог.