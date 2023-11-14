Израиль дал указание странам подавать списки на эвакуацию только своих граждан

Пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова заявила, что еврейское государство занимается одобрением реестров

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Израиль распорядился, чтобы страны подавали списки на эвакуацию только своих граждан. Об этом сообщила ТАСС пресс-секретарь представительства России при Палестинской национальной администрации Алия Зарипова, комментируя эвакуацию представителей стран СНГ, которые изначально числились в российских списках.

"Изначально списки составлялись исходя из нашей доброй воли, мы были готовы всем помочь. Но позже выяснилось, что одобрением списков на выход занимается израильская сторона. От них поступило указание, что каждая страна подает списки своих граждан самостоятельно. Поэтому на этом этапе наши полномочия закончились", - сообщила Зарипова.

Как сообщала ранее официальный представитель МИД России Мария Захарова, всего в списки на эвакуацию из сектора Газа записались свыше 1 тыс. человек, среди них есть "и граждане РФ, и соотечественники, и 300 несовершеннолетних".