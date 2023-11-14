"Хезболлах" сообщила, что ее боевики выпустили ракеты по поселению Штола на севере Израиля

По информации Al Jadeed, израильские войска открыли в ответ огонь из артиллерийских и танковых орудий по 12 населенным пунктам на юге Ливана

БЕЙРУТ, 14 ноября. /ТАСС/. Боевики вооруженного крыла шиитской партии "Хезболлах" нанесли удары управляемыми ракетами по военной цели в еврейском поселении Штола на севере Израиля. Об этом сообщается в заявлении формирования, распространенном в Telegram-канале. В нем говорится, что в результате прямого попадания противник понес потери.

По сведениям телеканала Al Jadeed, израильские войска открыли в ответ огонь из артиллерийских и танковых орудий по 12 населенным пунктам на юге Ливана. Беспилотные летательные аппараты нанесли удар по лагерю "Хезболлах" в Мейс-эль-Джебель, о его последствиях сведений не приводится.

Ранее шиитские боевики объявили об обстреле группы израильских военнослужащих возле постов Эль-Мердж и Эль-Маликия в пограничном районе. Как утверждается, среди них есть убитые и раненые.

Жертвами военной эскалации, которая продолжается в пограничных районах на юге Ливана с 8 октября, стали 11 мирных жителей. В ходе обмена ударами и вооруженных вылазок погибли 69 шиитских боевиков и 12 членов радикальных палестинских группировок. По сведениям новостного портала Naharnet, на севере Израиля за этот период погибли девять человек, в том числе шесть военнослужащих.