Лукашенко предложил Пашиняну обдумывать шаги по возможной дезинтеграции

Президент Белоруссии таким образом прокомментировал отказ премьер-министра Армении от приезда на саммит ОДКБ в Минск

МИНСК, 14 ноября. /ТАСС/. Президент Белоруссии Александр Лукашенко, реагируя на отказ премьера Армении Никола Пашиняна от приезда на саммит ОДКБ в Минск, предложил армянскому лидеру обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию. Об этом сообщила пресс-секретарь главы белорусского государства Наталья Эйсмонт, говоря о подробностях телефонного разговора лидеров двух стран.

"Исходя из своего опыта и поступков в подобных ситуациях некоторых других известных политиков, президент предложил премьер-министру Армении не торопиться, не принимать поспешных решений, а серьезно обдумывать следующие шаги, которые могут быть направлены на дезинтеграцию", - сказала Эйсмонт, ее слова приводит агентство БелТА.

По ее словам, в целом к отказу армянского премьера от приезда на саммит ОДКБ в Минск, Лукашенко отнесся спокойно. "Президент понимает, что это дело руководителя любого государства, - отметила пресс-секретарь. - Приглашение было адресовано премьер-министру Армении так же, как и другим главам государств, президенту России, например, также в ходе недавно состоявшегося телефонного разговора. Он приглашение принял".

Ранее сообщалось, что 14 ноября состоялся телефонный разговор Лукашенко и Пашиняна. Стороны обсудили ситуацию на Кавказе, двусторонние отношения и повестку дня предстоящего саммита ОДКБ. Армянский лидер уже не в первый раз отказывается принимать участие в интеграционных мероприятиях. Так, в октябре он пропустил саммит СНГ в Бишкеке.

Сессия Совета коллективной безопасности ОДКБ пройдет 23 ноября в Минске под председательством Лукашенко.