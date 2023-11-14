14 ноября, 18:49

СМИ: в Греции арестовали турок по связанным с терроризмом и нанесением ущерба обвинениям

По информации Skai, у арестованных нашли и изъяли поддельные документы, удостоверяющие личность, мобильные устройства и карты памяти, перцовый баллончик и деньги

АФИНЫ, 14 ноября. /ТАСС/. Два гражданина Турции арестованы в Греции, один из них обвиняется в связях с террористической группировкой "Революционная народно-освободительная партия-фронт" (DHKP-C). Об этом сообщил греческий телеканал Skai.

По его информации, 56-летний мужчина, в отношении которого имелся ордер на арест, обвиняется в террористических действиях - поставке, транспортировке оружия и взрывчатых веществ, а также финансировании террористической организации DHKP-C. В отношении другого мужчины в возрасте 54 лет суд города Халкиды издал ранее обвинительный приговор "за насилие в отношении служащих, причинение телесных повреждений и нанесение ущерба общественной собственности". Оба гражданина Турции были арестованы работниками Специального управления по борьбе с насильственными преступлениями. Кроме того, оба турка ранее не явились в миграционное управление для сдачи отпечатков пальцев.

У арестованных были найдены и изъяты поддельные документы, удостоверяющие личность, мобильные устройства и карты памяти, перцовый баллончик, деньги. Арестованных, чьи имена и фамилии не сообщаются, доставили в следственное управление прокуратуры для дачи показаний.

DHKP-C - леворадикальная политическая партия, действующая на территории Турции. Она осуществила несколько убийств и взрывов с участием смертников, причислена к террористическим организациям Турцией, Евросоюзом и США. 

Теги:
ТурцияГреция
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