14 ноября, 19:10

На Украине перешли к серийному производству безэкипажных катеров

Как заявил украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в стране также разрабатывают новые модели

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украина запустила серийное производство безэкипажных катеров. Об этом заявил украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству", - сказал он в эфире национального телемарафона. При этом вице-премьер не привел какие-либо данные о количестве производимых или уже произведенных беспилотников.

По словам Федорова, на Украине также разрабатывают новые модели.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море и поражении мест хранения и производства таких беспилотников. 

Теги:
Украина
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