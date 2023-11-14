На Украине перешли к серийному производству безэкипажных катеров

Как заявил украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров, в стране также разрабатывают новые модели

МОСКВА, 14 ноября. /ТАСС/. Украина запустила серийное производство безэкипажных катеров. Об этом заявил украинский вице-премьер по инновациям, развитию образования, науки и технологий - министр цифровой трансформации Михаил Федоров.

"Сейчас активно масштабируется производство надводных беспилотников. Мы уже перешли к серийному производству", - сказал он в эфире национального телемарафона. При этом вице-премьер не привел какие-либо данные о количестве производимых или уже произведенных беспилотников.

По словам Федорова, на Украине также разрабатывают новые модели.

Минобороны России регулярно сообщает об уничтожении украинских безэкипажных катеров в Черном море и поражении мест хранения и производства таких беспилотников.