14 ноября, 20:07

Экс-глава британского МВД выступила с критикой премьера после своего увольнения

Суэлла Браверман обвинила Риши Сунака в том, что он избегает принятия решений по важным вопросам и добавила, что у главы правительства отсутствуют лидерские качества

ЛОНДОН, 14 ноября. /ТАСС/. Экс-глава МВД Великобритании Суэлла Браверман, которую в понедельник отправил в отставку премьер-министр страны Риши Сунак, выступила с резкой критикой в адрес главы правительства. В письме премьеру, которое Браверман опубликовала на своей странице в соцсети X (ранее Twitter), она обвинила его во лжи, нерешительности и неспособности защищать интересы королевства.

"Я до хрипоты убеждала вас в необходимости принять закон, который позволил бы запретить [пропалестинские] марши ненависти и остановить поднимающуюся волну расизма, прославления терроризма и устрашения, которая угрожает сплоченности общества. Сейчас поворотный момент в истории Британии, и страна сталкивается с угрозами радикализации и экстремизма, которые приняли беспрецедентные за последние 20 лет масштабы. Сожалею, что ваш ответ оказался неопределенным, слабым и показал отсутствие лидерских качеств, в которых нуждается наша страна. Вместо того чтобы признать серьезность этих угроз, ваше окружение неделями спорило со мной, убеждая, что менять законодательство не надо", - написала Браверман, по словам которой Сунак избегает принятия решений и по другим важным вопросам, чтобы свести к минимуму политические риски для себя.

Как утверждает экс-министр, осенью 2022 года в обмен на ее поддержку Сунак дал Браверман письменные гарантии того, что будет придерживаться жесткого курса в вопросах внутренней политики, ограничив как легальную, так и нелегальную миграцию и сделав для этого все необходимое, включая выход из Европейской конвенции по правам человека. По словам Браверман, глава правительства предал ее доверие из-за "отсутствия как желания делать то, что необходимо, так и намерений выполнять обязательства перед британским народом", которые правящая Консервативная партия взяла в 2019 году.

Как отмечают британские политические комментаторы, Браверман, по всей вероятности, хочет объединить вокруг себя правое крыло партии тори и попытаться стать лидером партии в недалеком будущем. Такая возможность может представиться ей после парламентских выборов, которые должны состояться не позднее января 2025 года и обещают оказаться крайне неудачными для правящей с 2010 года партии. Согласно проведенному в октябре опросу общественного мнения компании YouGov, за оппозиционную Лейбористскую партию готовы проголосовать 45% респондентов, в то время как за консерваторов - лишь 24%.

"Кто-то должен честно сказать, что ваш план не работает. Мы терпим беспрецедентные поражения на выборах, ваша попытка начать с чистого листа провалилась, а время на исходе. Нам необходимо срочно менять курс", - написала премьеру Брамерман, добавив, что продолжит поддерживать правительство в качестве рядового депутата, но только в тех решениях, которые "соответствуют настоящей консервативной повестке".

Отставка главы МВД

В понедельник Сунак отправил Браверман в отставку на фоне скандала, спровоцированного ее статьей в газете The Times, текст которой министр не согласовала с премьерской канцелярией, нарушив субординацию. Она обвиняла полицию Лондона в том, что она относится к левым активистам существенно мягче, чем к правым, и излишне лояльна к участникам массовых акций в поддержку Палестины. Вскоре после выхода статьи ультраправые активисты напали на сотрудников Скотленд-Ярда во время протестных акций в Лондоне, оскорбляя правоохранителей и обвиняя их в предательстве страны.

Лидер оппозиционной Лейбористской партии Кир Стармер заявил, что Браверман фактически встала на сторону правых радикалов и спровоцировала насилие на улицах столицы. К критике со стороны оппозиции присоединились и некоторые члены правящей партии, заявившие, что главу МВД давно пора отправить в отставку.

Такие призывы прозвучали уже не в первый раз - Браверман неоднократно подвергалась жесткой критике из-за своих провокационных высказываний. В сентябре Сунак был вынужден пояснять слова главы МВД, заявившей, что в Великобритании "мультикультурализм провалился". Резонанс вызывали также ее заявления о грозящей захлестнуть страну волне мигрантов, а также о "выбравших свой образ жизни" бездомных, которым Браверман хотела запретить спать в палатках на улицах британских городов. 

Теги:
ВеликобританияСунак, Риши
© Информационное агентство ТАСС
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