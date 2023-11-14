14 ноября, 20:51

Правительство Кипра проведет расследование в связи с докладом Cyprus Confidential

Президент республики Никос Христодулидис отметил, что оно будет проведено в установленные сроки и подчеркнул, что никто не может посягать на репутацию страны

НИКОСИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кипра проведут собственное расследование в связи с обнародованным во вторник докладом под названием Cyprus Confidential, подготовленным международным консорциумом журналистов и содержащим данные о коррупции и нарушении международных санкций на острове. Об этом заявил журналистам президент республики Никос Христодулидис.

"Я хотел бы напомнить, что после прихода к власти нового правительства и в результате санкций со стороны Великобритании и США [затронувших кипрские компании и физические лица], мы еще больше укрепили всю институциональную структуру государства", - сказал он. "Все, что увидело свет [в связи с обнародованием доклада], будет расследовано, и это будет сделано в установленные сроки, нам следует покончить с этим делом", - подчеркнул Христодулидис, добавив, что никому не позволено посягать на репутацию Кипра.

Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал доклад под названием Cyprus Confidential, в котором якобы были вскрыты факты коррупции и нарушения международных санкций на Кипре. Расследование среди прочего касается инвестиций российских бизнесменов на острове и давнего скандала с "золотыми" паспортами. Газета Cyprus Mail ссылается на содержащиеся в докладе ICIJ документы, указывающие на то, что сотрудники кипрского отделения PricewaterhouseCoopers причастны к обходу антироссийских санкций.

12 апреля США и Великобритания обновили свои черные списки в отношении России, приписывая их новым фигурантам попытки обхода западных санкций и поддержку специальной военной операции на Украине. В перечни попали 23 владельца кипрских паспортов, 10 из них родились на острове, а 13 имеют двойное или тройное гражданство. Американские санкции также коснулись 18 кипрских компаний, в британский список попали 2 таких фирмы.

На этом фоне кипрские власти объявили о создании нового подразделения для контроля за соблюдением режима международных санкций. Глава республики также поручил подготовить дорожную карту с подробным описанием шагов, которые Кипр должен предпринять в свете рестрикций Великобритании и США против РФ. Христодулидис заявил, что считает крайне важным в свете принятых санкционных мер защищать имя и авторитет Кипра как делового и финансового центра. 

Теги:
КипрХристодулидис, Никос
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация