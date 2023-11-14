Правительство Кипра проведет расследование в связи с докладом Cyprus Confidential

Президент республики Никос Христодулидис отметил, что оно будет проведено в установленные сроки и подчеркнул, что никто не может посягать на репутацию страны

НИКОСИЯ, 14 ноября. /ТАСС/. Власти Кипра проведут собственное расследование в связи с обнародованным во вторник докладом под названием Cyprus Confidential, подготовленным международным консорциумом журналистов и содержащим данные о коррупции и нарушении международных санкций на острове. Об этом заявил журналистам президент республики Никос Христодулидис.

"Я хотел бы напомнить, что после прихода к власти нового правительства и в результате санкций со стороны Великобритании и США [затронувших кипрские компании и физические лица], мы еще больше укрепили всю институциональную структуру государства", - сказал он. "Все, что увидело свет [в связи с обнародованием доклада], будет расследовано, и это будет сделано в установленные сроки, нам следует покончить с этим делом", - подчеркнул Христодулидис, добавив, что никому не позволено посягать на репутацию Кипра.

Ранее Международный консорциум журналистских расследований (ICIJ) обнародовал доклад под названием Cyprus Confidential, в котором якобы были вскрыты факты коррупции и нарушения международных санкций на Кипре. Расследование среди прочего касается инвестиций российских бизнесменов на острове и давнего скандала с "золотыми" паспортами. Газета Cyprus Mail ссылается на содержащиеся в докладе ICIJ документы, указывающие на то, что сотрудники кипрского отделения PricewaterhouseCoopers причастны к обходу антироссийских санкций.

12 апреля США и Великобритания обновили свои черные списки в отношении России, приписывая их новым фигурантам попытки обхода западных санкций и поддержку специальной военной операции на Украине. В перечни попали 23 владельца кипрских паспортов, 10 из них родились на острове, а 13 имеют двойное или тройное гражданство. Американские санкции также коснулись 18 кипрских компаний, в британский список попали 2 таких фирмы.

На этом фоне кипрские власти объявили о создании нового подразделения для контроля за соблюдением режима международных санкций. Глава республики также поручил подготовить дорожную карту с подробным описанием шагов, которые Кипр должен предпринять в свете рестрикций Великобритании и США против РФ. Христодулидис заявил, что считает крайне важным в свете принятых санкционных мер защищать имя и авторитет Кипра как делового и финансового центра.