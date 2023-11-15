В Конгрессе поддержали ограничения против фининститутов КНР за покупку нефти у Ирана

Соответствующий законопроект представил в октябре конгрессмен-республиканец Майк Лоулер

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса поддержал представленный республиканцами законопроект о наложении ограничений на связанные с китайскими финансовыми институтами счета, якобы используемые для оплаты нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Соответствующий законопроект был представлен в октябре конгрессменом-республиканцем Майком Лоулером (от штата Нью-Йорк), а также несколькими его однопартийцами. Законодатели предлагают "вводить рестрикции в отношении связанных с китайскими финансовыми институтами корреспондентских и транзитных счетов в США, посредством которых осуществляются выплаты в том числе за нефть и нефтепродукты из Ирана".

Члены комитета единогласно поддержали эту инициативу. Теперь она будет передана на рассмотрение Палаты представителей Конгресса полного состава. Когда именно это может произойти, не уточняется.