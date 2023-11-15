14 ноября, 21:03

В Конгрессе поддержали ограничения против фининститутов КНР за покупку нефти у Ирана

Соответствующий законопроект представил в октябре конгрессмен-республиканец Майк Лоулер

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Комитет по финансовым услугам Палаты представителей Конгресса поддержал представленный республиканцами законопроект о наложении ограничений на связанные с китайскими финансовыми институтами счета, якобы используемые для оплаты нефти и нефтепродуктов из Ирана.

Соответствующий законопроект был представлен в октябре конгрессменом-республиканцем Майком Лоулером (от штата Нью-Йорк), а также несколькими его однопартийцами. Законодатели предлагают "вводить рестрикции в отношении связанных с китайскими финансовыми институтами корреспондентских и транзитных счетов в США, посредством которых осуществляются выплаты в том числе за нефть и нефтепродукты из Ирана".

Члены комитета единогласно поддержали эту инициативу. Теперь она будет передана на рассмотрение Палаты представителей Конгресса полного состава. Когда именно это может произойти, не уточняется. 

Теги:
СШАИранКитай
© Информационное агентство ТАСС
Свидетельство о регистрации СМИ №03247 выдано 02 апреля 1999 г. Государственным комитетом Российской Федерации по печати.
Отдельные публикации могут содержать информацию,
не предназначенную для пользователей до 16 лет.

На информационном ресурсе применяются
рекомендательные технологии.
Об агентстве
Пресс-центр
Карьера
Рекламные продукты
Правила цитирования
Контактная информация