Лидеры США и КНР проведут встречу в Сан-Франциско

Среди заявленных тем значатся нормализация политических и экономических отношений и ситуация вокруг Тайваня

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден и председатель КНР Си Цзиньпин планируют провести встречу в ходе саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) в Сан-Франциско.

Среди заявленных тем значатся нормализация политических и экономических отношений, ситуация вокруг Тайваня. Вашингтон и Пекин в своих комментариях делают разные акценты на повестке предстоящих переговоров и ожиданиях от их итогов. Как будет освещаться встреча и будут ли какие-то общие заявления по ее окончании, пока не ясно.

Ожидается, что будут затронуты ближневосточный кризис и ситуация вокруг Украины. Среди тем могут быть и климатическая повестка, и даже судьба редких животных - панголинов, способствовать охране которых недавно пообещал американский президент.

О двустороннем взаимодействии

Как заявила перед отъездом Си Цзиньпина в США официальный представитель МИД Мао Нин, китайские власти на предстоящей встрече не будут пытаться изменить политический курс Соединенных Штатов и надеются, что Вашингтон не станет стремиться к новой холодной войне и конфликту с КНР. "США хотят в соответствии с собственными стремлениями и моделью воссоздавать облик других стран. С самого начала это были односторонние устремления, типичный гегемонизм, - сообщила она на брифинге, комментируя запланированную встречу лидеров. - КНР не стремится изменить Соединенные Штаты, которые тоже не должны пытаться сформировать или изменить Китай".

Как уточнила китайский дипломат, Пекин взаимодействует с Вашингтоном на основе принципов мира и взаимного уважения. Она отметила, что соперничество между двумя ведущими державами "не соответствует текущим тенденциям" и к тому же не позволит США решить свои проблемы. "Китай не боится конкуренции, однако мы против того, чтобы это определяло китайско-американские отношения, - подчеркнула Мао Нин. - Соединенные Штаты должны на деле проявлять уважение к обоснованной обеспокоенности КНР, к ее законным правам и интересам".

Она также выразила надежду, что США "не станут стремиться к новой холодной войне" и будут действовать в соответствии со своими заявлениями о том, что Соединенные Штаты не заинтересованы в конфликте с Китаем.

Об "оттепели" в отношениях с Китаем

Как заявило официальное китайское агентство Xinhua в комментарии в преддверии встречи, США должны продемонстрировать ответственное поведение, чтобы использовать возможность для достижения "оттепели" в отношениях с Китаем. "С визитом Си Цзиньпина в Сан-Франциско Китай в очередной раз протягивает руку дружбы и сотрудничества по всему Тихоокеанскому региону. Есть надежда, что Соединенные Штаты продемонстрируют ответственность и поведение, подобающие крупной державе, объединив усилия с Китаем и вернув двусторонние отношения в нужное русло", - указывает Xinhua.

Вслед за "вдохновляющим взаимопониманием", которого достигли Си Цзиньпин и Байден во время встречи на Бали в рамках саммита Группы двадцати "последовали репрессии США в отношении китайских технологий, игнорирование красной линии Китая в вопросе о Тайване и шумиха вокруг инцидента с беспилотным дирижаблем", вызвавшие беспрецедентный спад в отношениях между двумя странами, продолжает оно.

"Руководству США необходимо более рационально и трезво оценивать китайско-американские связи. <....> Развитие Китая неизбежно, и любая попытка Соединенных Штатов задушить или изолировать Китай, чтобы воспрепятствовать его прогрессу, является пустой тратой времени", - резюмирует Xinhua.

О Тайване

Китайская сторона прежде всего ожидает от США прояснения позиции относительно Тайваня и подтверждения приверженности Вашингтона принципу "одного Китая".

Бывший посол КНР в США (2013-2021) Цуй Тянькай на форуме Family Business Summit в Гонконге выразил уверенность, что в ходе предстоящей встречи Китай определенно не пойдет на уступки в вопросах, касающихся Тайваня. "Тайвань - это вопрос национального суверенитета, территориальной целостности и национального единства. По этой причине это в какой-то мере вопрос жизни и смерти для Китая. Поэтому уступок здесь быть не может", - приводит его слова газета South China Morning Post.

Экономические ограничения

Переговоры в Сан-Франциско должны оказать стабилизирующее воздействие на мировую экономику, пишет китайская газета Global Times. "Встреча Си Цзиньпина и Байдена призвана придать стабильность мировой экономике, которая переживает трудные времена", - подчеркивается в заголовке статьи, опубликованной изданием в преддверии саммита.

Авторы уточняют, что лидерам двух стран предстоит решить комплекс сложных и неотложных проблем двустороннего и глобального характера. "Однако пристальное внимание всего мира будет привлекать одна тема: как две крупнейшие экономики планируют стабилизировать связи и помочь вывести мировую экономику из нынешнего затруднительного положения", - говорится в редакционном материале.

Как полагает сотрудник Академии международной торговли и экономического сотрудничества при Министерстве коммерции КНР Мэй Синьюй, если после этой встречи США собираются продолжить злоупотреблять односторонними санкциями и протекционизмом, они "навредят сами себе". "В Азиатско-Тихоокеанском регионе как Китай, так и США должны играть свою роль и использовать собственные преимущества для развития свободной торговли, - пояснил он. - Постоянные рестрикции в отношении других, возведение барьеров и сколачивание небольших групп, преследующих узкие интересы, могут причинить только вред".

О настрое США

Как подчеркнул на брифинге для журналистов помощник президента США по национальной безопасности Джейк Салливан, американская администрация рассматривает предстоящие переговоры "не как разовую встречу, а как важный момент", потенциально способствующий созданию фундамента, на котором Вашингтон и Пекин смогут "строить отношения в будущем". По словам Салливана, США рассчитывают, что встреча принесет "конкретные результаты".

Между тем представитель американской администрации высокого ранга признал 9 ноября на специальном брифинге для прессы, что Белый дом настраивается на "непростой разговор" в Сан-Франциско. "Что касается конкретных целей, то речь сейчас не идет об отношениях [КНР и США] пятилетней или десятилетней давности. Говорить о длинном списке возможных итогов или результатов не приходится", - предупредил чиновник. По его выражению, в Вашингтоне "реалистичные ожидания" относительно того, чего удастся достичь в результате встречи.

Вместе с тем представитель исполнительной ветви власти США утверждал, что Вашингтон стремится "к стабилизации отношений" с Пекином, "устранению недопониманий и открытию новых каналов связи". На его взгляд, "куда больший вопрос" заключается не в том, на чем будет основана эта ожидаемая стабилизация, а в том, насколько длительной она окажется. У США нет понимания того, планирует ли Пекин принять "тактические, временные меры" или он хочет "по-настоящему наладить отношения с США и их союзниками и партнерами", заявил чиновник.

В соответствии с данными, которые изложили и он, и Салливан, в Сан-Франциско намечается обсудить в том числе "глобальную и транснациональную" повестку дня. "США и Китай как две страны, у которых есть интересы по всему миру, ответственны за то, чтобы обсуждать подобные вопросы, касаются ли они Ближнего Востока или России и Украины", - считает американский чиновник.

Переговоры в Сан-Франциско станут седьмым по счету контактом лидеров после вступления Байдена в должность президента, но лишь второй их очной встречей. Речь идет о первом визите Си Цзиньпина в США за шесть лет.

Восстановление военных контактов

По словам советника американского лидера, США рассчитывают, что встреча принесет в том числе "конкретные результаты". Судя по высказываниям должностных лиц США, американская сторона надеется, что таким итогом станет прежде всего восстановление каналов связи между Вооруженными силами США и Народно-освободительной армией Китая. Салливан подтвердил, что этой проблематике будет уделено отдельное внимание. По его оценке, "КНР конструктивно подходит к диалогу" по этому вопросу.

Выступая 12 ноября в эфире телекомпании CBS, Салливан отметил, что Байден "решительно настроен" на то, чтобы добиваться восстановления линий коммуникации между военными двух стран, так как это, по его мнению, "отвечает интересам национальной безопасности Соединенных Штатов". Для Байдена возобновление этих контактов "является приоритетом", уточнил Салливан.

Согласно изложенной им информации, Байден исходит из того, что наличие каналов связи между военными США и Китая "необходимо для ответственного управления конкуренцией" двух стран, недопущения того, чтобы она "превратилась в конфликт". При этом Салливан пояснил, что США настаивают на восстановлении связи между китайскими и американскими военными "на каждом уровне". Имеются в виду все ступени - от руководства министерств обороны двух стран до "тактического оперативного уровня на воде и в воздухе в Индо-Тихоокеанском регионе", сказал помощник главы администрации США.