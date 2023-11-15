14 ноября, 21:36
Саммит АТЭС

Блинкен отметил "существенный прогресс" экономики АТЭС за последние 30 лет

По словам госсекретаря США, на регион приходится половина мировой торговли и 60% глобального производства товаров и услуг

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Участники Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) добились существенного экономического прогресса с момента основания организации в 1989 году. Об этом заявил госсекретарь США Энтони Блинкен на открытии заседания глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств в АТЭС, которое проходит в Сан-Франциско.

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"Мы достигли существенного прогресса на пути к более благополучному будущему. С момента создания этого форума 30 лет назад ВВП в регионе увеличился с $9 трлн до $52,8 трлн, - сказал он. - На 21 экономику АТЭС приходится 40% мирового населения, половина мировой торговли, 60% глобального производства товаров и услуг", - сказал он.

Россию на совещании представляет замглавы МИД РФ Александр Панкин. Рядом с ним за рабочим столом в зале сидят представители Филиппин и Сингапура.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.

США передадут председательство в АТЭС Перу. 

Теги:
СШАРоссияСаммит АТЭСПанкин, Александр АнатольевичБлинкен, Энтони
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