14 ноября, 21:45

Чешские профсоюзы объединились при протестах против экономической политики властей

К демонстрациям 27 ноября присоединится и профсоюз работников образования, из-за чего в этот день не будут работать школы и детские сады

ПРАГА, 15 ноября. /ТАСС/. Профсоюзы Чехии объединили усилия при организации запланированного на 27 ноября республиканского протеста трудящихся против социально-экономической политики действующего правительства страны. Об этом сообщил телеканал СNN Prima News.

Организаторами акции под названием "День протестов" выступают ведущие профцентры республики - Чешско-Моравская конфедерация профсоюзов (ЧМКП) и Ассоциация независимых профсоюзов (АНП). ЧМКП объединяет 31 профсоюз, членами которых являются примерно 270 тыс. рабочих и служащих республики с населением около 10,5 млн человек. Членскую базу АНП составляют примерно 110 тыс. трудящихся, объединенных в 12 профорганизаций.

Профсоюз KOVO, в котором состоят около 80 тыс. сотрудников преимущественно предприятий металлургической промышленности, как стало известно 8 ноября, также присоединится ко Дню протестов. Профсоюз работников образования 27 ноября проведет однодневную забастовку. Останутся закрытыми двери школ и детских садов.

В Праге и других чешских городах 27 ноября запланированы демонстрации и митинги. Один из профсоюзных митингов пройдет в столице на Малостранской площади близ дворцов Палаты депутатов (нижней палаты парламента) и Сената (верхней палаты).

Профсоюзы реализуют акции протеста из-за несогласия с действиями кабмина, которые, как утверждают их лидеры, ведут к обнищанию трудящихся. Импульсом для выражения недовольства стал разработанный кабмином и вступающий в силу с 1 января пакет мер по экономии средств госбюджета, предусматривающий, в частности, уменьшение государственного финансирования бюджетной сферы экономики. 

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