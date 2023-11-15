США надеются на скорейшее согласование заявления министров на саммите АТЭС

Представитель Вашингтона на торговых переговорах Кэтрин Тай выразила признательность всем должностным лицам, работающим над проектом документа

САН-ФРАНЦИСКО /штат Калифорния/, 15 ноября. /ТАСС/. Американская администрация рассчитывает на скорейшее согласование итогового заявления саммита Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС) на уровне министров. Об этом сообщила во вторник представитель США на торговых переговорах Кэтрин Тай на открытии заседания глав и представителей внешнеполитических и торговых ведомств входящих в АТЭС стран и территорий, которое проходит в Сан-Франциско (штат Калифорния).

"Я признательна всем должностным лицам экономик АТЭС, которые упорно работали и, возможно, по-прежнему упорно работают над проектом нашего заявления по итогам этой встречи и по итогам встречи наших лидеров и над столь многими составляющими подготовки к неделе лидеров", - сказала она. "Госсекретарь [США Энтони] Блинкен и я рассчитываем как можно скорее сообщить вам об успешном завершении переговоров о заявлении по итогам ежегодной министерской встречи", - добавила Тай.

Россию на совещании представляет заместитель главы МИД Александр Панкин. Он сидит в зале за рабочим столом между представителями Сингапура и Филиппин.

Американский дипломат Мэтт Мюррей, являющийся старшим должностным лицом США в АТЭС, ранее заявил, что США предпринимают попытки достичь консенсуса, необходимого для согласования итогового заявления саммита АТЭС. Как он отметил, "в последние годы имели место некоторые трения по поводу формулировок, связанных прежде всего с конфликтом России и Украины". Дипломат констатировал, что в прошлом году сторонам удалось прийти к консенсусу по итогам саммита в Бангкоке и согласовать итоговый документ. "Мы усиленно работаем с экономическими партнерами - единомышленниками в АТЭС, чтобы достичь такого же результата", - подчеркнул чиновник. Мюррей также отмечал, что итоговые декларации саммита АТЭС в Сан-Франциско могут быть не приняты из-за разногласий по поводу конфликта на Украине.

В состав АТЭС входят 19 стран и 2 территории. В их числе 12 учредителей: Австралия, Бруней, Индонезия, Канада, Малайзия, Новая Зеландия, Сингапур, США, Таиланд, Филиппины, Южная Корея и Япония. Также участниками являются КНР (вступила в 1991 году), Мексика и Папуа - Новая Гвинея (1993), Чили (1994), Россия, Вьетнам и Перу (1998). В 1991 году к АТЭС присоединились две китайские территории - Гонконг и Тайвань.