В Пхеньяне заявили, что продолжат укреплять сотрудничество с Москвой во всех сферах

Министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо подчеркнул, что два государства будут поддерживать тесные контакты и активизацию двусторонних отношений

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. КНДР и Россия продолжат укреплять добрососедские отношения и сотрудничество во всех сферах, выведя их на новый уровень. Об этом на торжественном приеме по случаю визита в Пхеньян российской делегации во главе с министром природных ресурсов и экологии Александром Козловым заявил министр внешнеэкономических дел КНДР Юн Чжон Хо.

По данным Центрального телеграфного агентства Кореи (ЦТАК), Юн Чжон Хо поблагодарил российских друзей, которые "прилагают активные усилия для реализации договоренностей, достигнутых главами КНДР и РФ в ходе недавней исторической встречи". Министр внешнеэкономических дел КНДР подчеркнул, что два государства продолжат тесные контакты, направленные на дальнейшее укрепление "уз традиционного добрососедства и сотрудничества между КНДР и РФ", а также активизацию и развитие двусторонних отношений во всех сферах.

Козлов, по данным ЦТАК, подчеркнул, что "КНДР, которая плечом к плечу борется на аванпосте против господствующих сил, оказывает полную поддержку России в региональных и международных вопросах". Министр также выразил уверенность в том, что 10-е заседание межправительственной комиссии КНДР и РФ по торгово-экономическому и научно-техническому сотрудничеству внесет вклад в содействие дружбе двух стран и благосостоянию народов благодаря активным усилиям обеих сторон.

Во вторник российская делегация во главе с Козловым прибыла в Пхеньян для участия в заседании межправительственной комиссии по торгово-экономическому сотрудничеству.