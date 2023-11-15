14 ноября, 23:02

Канада заявила, что продолжает взаимодействовать с Китаем, придерживаясь своих ценностей

Канадский премьер Джастин Трюдо отметил сотрудничество на различных уровнях между Оттавой и Пекином в торговой сфере

ОТТАВА, 15 ноября. /ТАСС/. Правительство Канады продолжает взаимодействовать с властями Китая по разным вопросам, придерживаясь при этом своих ценностей. Об этом заявил премьер-министр Джастин Трюдо журналистам в ходе визита в Ванкувер. Его выступление транслировали национальные телеканалы.

"Мы продолжаем взаимодействовать и будем продолжать взаимодействовать [с Китаем]", - сказал он. В частности, Трюдо отметил сотрудничество на различных уровнях между Оттавой и Пекином в торговой сфере.

В то же время глава правительства подчеркнул, что между Канадой и КНР есть разногласия по некоторым вопросам, а также области, в которых страны конкурируют. "Я буду продолжать конструктивно, но твердо придерживаться наших ценностей [в отношениях с Китаем]", - заключил Трюдо.

В декабре 2018 года между Канадой и Китаем возникли дипломатические трения, связанные с задержанием в Ванкувере финансового директора компании Huawei Мэн Ваньчжоу, которой грозила депортация в США по обвинению в мошенничестве и нарушении американских антииранских санкций. Вскоре после этого власти КНР задержали в Пекине двух канадских граждан по обвинению в совершении действий, представляющих угрозу национальной безопасности Китая. 24 сентября 2021 года суд Восточного округа штата Нью- Йорк одобрил сделку между Мэн Ваньчжоу и американскими властями, которая позволила ей избежать экстрадиции в США. В тот же день Китай отпустил двух канадцев, чье задержание Оттава продолжает считать незаконным.

Кроме того, Оттава ранее неоднократно заявляла о нарушении прав человека в Синьцзян-Уйгурском автономном районе КНР и Гонконге. С начала этого года в Канаде муссируется тема возможного вмешательства КНР в канадские парламентские выборы 2019 и 2021 годов. Пекин все обвинения в свой адрес отрицает. 

Теги:
КанадаКитайТрюдо, Джастин
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