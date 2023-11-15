15 ноября, 00:47

Пентагон обвинил Конгресс в подрыве обороноспособности США бюджетными спорами

Глава Северного командования Вооруженных сил Соединенных Штатов генерал Глен Ванхёрк заявил, что такая ситуация "вызывает настоящее разочарование"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Неспособность Конгресса своевременно верстать федеральный бюджет подрывает обороноспособность страны. С таким заявлением выступил глава Северного командования Вооруженных сил США генерал Глен Ванхёрк.

"Наше конкурентное преимущество размывается каждый день из-за неспособности Конгресса своевременно готовить бюджет. И у меня это вызывает настоящее разочарование", - подчеркнул военачальник, выступая на конференции по обороне и безопасности, проведенной газетой Politico.

Генерал также подтвердил, что должен был выйти в отставку по достижении предельного возраста нахождения на действительной военной службе еще в конце лета, однако в связи с нынешней бюджетной неопределенностью в Соединенных Штатах ему пришлось отложить такие планы. "Я видел военнослужащих, которые бы хотели продолжать служить, но теперь задаются вопросом о том, стоит ли это делать, в силу имеющихся [бюджетных] вызовов и непредсказуемости, появляющейся в нашей жизни, особенно на высоких уровнях", - сказал Ванхёрк.

Вверенное ему командование отвечает за оборону континентальной части Соединенных Штатов. Кроме того, Ванхёрк занимает пост главы Объединенного командования аэрокосмической обороны Северной Америки.

Новый финансовый год начался в США 1 октября. Однако федеральный бюджет на него не принят. 17 ноября истекает срок действия компромиссного законопроекта о продолжении финансирования работы американского федерального правительства, одобренного ранее Конгрессом США и подписанного президентом Джо Байденом. Если к этому времени законодательная и исполнительная ветви власти США не примут новый аналогичный документ, то министерства и ведомства будут вынуждены приостановить работу в связи с отсутствием финансирования. Подобного рода сбои в работе правительства происходили далеко не раз. 

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