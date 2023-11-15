15 ноября, 02:00

СМИ: отношения КНР и США сталкиваются с неопределенностью

При этом Global Times отмечает, что у стран есть желание стабилизировать двусторонние отношения

ПЕКИН, 15 ноября. /ТАСС/. Отношения Пекина и Вашингтона по-прежнему находятся в состоянии неопределенности, несмотря на тенденцию к стабилизации. Такое мнение в редакционной статье выразила китайская газета Global Times в преддверии встречи председателя КНР Си Цзиньпина и президента США Джо Байдена в Сан-Франциско.

В настоящее время связи двух стран достигли очередного критически важного момента, пишет издание. "Хотя после периода волатильности наблюдается тенденция к стабилизации, эта динамика остается нестабильной, сталкиваясь с вызовами неопределенности", - полагают авторы материала. В 2024 году в США пройдут выборы, и в таком контексте "негативные факторы, влияющие на китайско-американские отношения, могут неожиданно проявиться", пишет Global Times.

Между Китаем и США существует обоюдное желание стабилизировать двусторонние отношения, указывает газета. "Нетрудно заметить, что после реализации серии мер по жесткому подавлению Китая Вашингтон теперь понимает, что разрыв отношений между двумя странами приведет к непоправимым последствиям", - говорится в статье.

США как сторона, инициировавшая ухудшение связей Пекина и Вашингтона в прошлом, должна предпринять практические действия, чтобы доказать свою искренность в желании стабилизировать двусторонние отношения, считает Global Times. "Фактически неопределенность в стабилизации двусторонних отношений все время исходила со стороны США", - указано в статье.

Только когда китайско-американские отношения стабилизируются, две страны смогут объединить усилия для решения глобальных проблем, а также содействия миру и развитию на международной арене. "Эта встреча в Сан-Франциско предоставит ценную возможность способствовать возвращению китайско-американских отношений в нужное русло", - пишет газета.

Си Цзиньпин прибыл в Сан-Франциско (штат Калифорния) для участия в саммите Азиатско-Тихоокеанского экономического сотрудничества (АТЭС), а также для проведения переговоров с Байденом. Саммит АТЭС пройдет с 15 по 17 ноября. Встреча лидеров КНР и США на полях саммита запланирована на 15 ноября. 

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