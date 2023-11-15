Байден сравнил высказывания Трампа с выступлениями германских нацистов

По мнению действующего президента США, бывший американский лидер "не устает проигрывать"

ВАШИНГТОН, 15 ноября. /ТАСС/. Президент США Джо Байден считает, что его предшественник на этом посту Дональд Трамп не должен стать следующим главой государства, сравнил его заявления с выступлениями германских нацистов. Такое мнение высказал американский лидер на встрече, посвященной сбору средств для своей предвыборной кампании в Сан-Франциско.

"Есть много причин быть против Дональда Трампа, но он не должен быть президентом", - приводит пресс-пул Белого дома слова Байдена. Он процитировал недавнюю статью в газете The New York Times, в которой утверждалось, что Трамп намерен использовать "свое [возможное] президентство для мести и возмездия".

"И буквально за последние несколько дней Трамп заявил, что, вернувшись в свой кабинет, он собирается преследовать всех, кто выступает против него, и уничтожить то, что он назвал паразитами в Америке, цитирую "паразиты в Америке" - специфическая фраза, потому что она имеет конкретный смысл. Это тот язык, на котором говорила нацистская Германия в 30-е годы [прошлого столетия]. Такое происходит впервые. Трамп также недавно говорил о том, что кровь Америки отравлена. Кровь в Америке была отравлена. Опять же, это отголоски тех же фраз, которые употреблялись в нацистской Германии", - утверждал Байден.

"Позвольте мне сказать вам одну вещь, которая является правдой. Мы устали от Трампа. Правда в том, что этот парень не устает проигрывать", - добавил президент.

Следующие выборы главы государства пройдут в США в ноябре 2024 года. 25 апреля Байден заявил, что будет добиваться переизбрания на высший государственный пост. Трамп заявил о вступлении в предвыборную гонку в ноябре 2022 года.