В Японии считают, что КНДР разработкой ракетных двигателей повышает потенциал атак

Генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно выразил мнение, что Пхеньян, вероятно, продолжит "провокации, включая запуски различных ракет и ядерные испытания"

ТОКИО, 15 ноября. /ТАСС/. КНДР разрабатывает твердотопливные двигатели нового типа для баллистических ракет средней дальности с целью повышения собственного потенциала нанесения неожиданных атак. Такое мнение на регулярной пресс-конференции выразил генеральный секретарь кабинета министров Японии Хирокадзу Мацуно.

"Мы видели сообщения Северной Кореи, но хотели бы воздержаться от комментариев. Если же говорить в целом, мы считаем, что Северная Корея продолжает разработку твердотопливных двигателей для повышения потенциала неожиданных атак", - ответил он на просьбу журналистов прокомментировать заявления КНДР. Мацуно подчеркнул, что японская сторона продолжает активный сбор и анализ информации о ракетной программе КНДР, но из соображений безопасности воздержался от каких-либо более подробных комментариев.

Генсек японского кабмина в очередной раз выразил мнение, что Пхеньян, вероятно, продолжит "провокации, включая запуски различных ракет и ядерные испытания".

Центральное телеграфное агентство Кореи (ЦТАК) в среду объявило, что КНДР разработала твердотопливные двигатели нового типа, предназначенные для баллистических ракет средней дальности. Для разработки новой ракеты 11 ноября было проведено испытание сопла двигателя первой ступени, а 14 ноября - двигателя второй ступени. В результате, как отмечается, "достигнут очень удовлетворительный результат". Разработка новой баллистической ракеты средней дальности, а также обновленной версии твердотопливной межконтинентальной ракеты "Хвасон-18", которая была испытана, в частности, 12 июля, объявлены одними из ключевых задач в рамках перспективного плана модернизации обороноспособности КНДР в условиях "изменяющейся нестабильной ситуации и обстановки в области безопасности в регионе", отмечает ЦТАК.