Мажилис Казахстана принял закон, упрощающий создание общественных объединений

Кроме того, документ содержит нормы для социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда

АСТАНА, 15 ноября. /ТАСС/. Депутаты Мажилиса (нижняя палата парламента) Казахстана приняли во втором чтении закон, направленный на упрощение создания в стране общественных объединений.

Закон "О внесении изменений и дополнений в некоторые законодательные акты Республики Казахстан по вопросам общественных объединений" разработан в целях дальнейшего развития гражданского общества и упрощения порядка создания новых общественных объединений. Документ направлен на обеспечение защиты прав граждан на свободу объединений в соответствии с международными стандартами.

В частности, закон предлагает нормы, направленные на предоставление гражданам возможности создания общественного объединения группой не менее трех человек; приведение в соответствие норм действующего законодательства, в частности, определение статуса общественного объединения городов республиканского значения; правовую регламентацию вопросов создания общественных объединений.

Кроме того, документ содержит нормы для социальной защиты лиц, занятых на работах с вредными условиями труда.

После принятия Мажилисом закон поступит на рассмотрение в Сенат - верхнюю палату парламента.