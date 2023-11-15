США и Южная Корея провели учения авиации с бомбардировщиком B-52

В южнокорейском Министерстве национальной обороны заявили, что страны могут "дать немедленный и сокрушительный ответ на любые провокации" КНДР

СЕУЛ, 15 ноября. /ТАСС/. Военные Республики Корея и США провели учения авиации с привлечением американского стратегического бомбардировщика B-52, который способен нести ядерное оружие. Об этом сообщило Министерство национальной обороны Республики Корея.

"Республика Корея и США провели учения в связи с развертыванием стратегического бомбардировщика B-52H [в небе над] Корейским полуостровом", - информировали в Сеуле. Это уже 12-е учения со стратегическими бомбардировщиками ВВС США в 2023 году. Маневры прошли в Желтом море с участием истребителей F-35A и F-15K южнокорейских ВВС. С американской стороны были задействованы самолеты F-35B и F-16.

Агентство Yonhap указывает, что в учениях приняло участие два бомбардировщика B-52. Всего в 2023 году США привлекали самолет этой модели к совместным маневрам с Южной Кореей семь раз.

Южнокорейское оборонное ведомство напомнило, что 13 ноября в Сеуле министр обороны США Ллойд Остин подтвердил приверженность США обещаниям по расширенному сдерживанию, включая увеличение частоты регулярного появления стратегических средств. Регулярное появление стратегических средств США по своему "эффекту" соответствует их постоянному базированию в Южной Корее, считают в Сеуле.

Учения продемонстрировали, что США и Республика Корея могут "дать немедленный и сокрушительный ответ на любые провокации" КНДР, указывается в сообщении. Сеул и Вашингтон и впредь будут поддерживать полную боеготовность, отметили в Сеуле.

17 октября B-52 впервые приземлился на территории Южной Кореи. В тот день он принял участие в двусторонних учениях и пролетел над местом проведения международной выставки аэрокосмической и военной техники во время церемонии открытия.