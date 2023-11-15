15 ноября, 07:09

Зеленского просят ввести санкции против поляков, блокирующих украинских перевозчиков

В петиции кратко приводится хронология событий на границе, несколько фамилий виноватых в сложившейся ситуации, по мнению авторов документа, польских граждан

МОСКВА, 15 ноября. /ТАСС/. Президента Украины Владимира Зеленского просят ввести санкции в отношении граждан Польши, причастных к блокировке пунктов пропуска на украинско-польской границе. Соответствующая петиция опубликована накануне на сайте главы государства.

В петиции кратко приводится хронология событий на границе, несколько фамилий виноватых в сложившейся ситуации, по мнению авторов документа, польских граждан. "Прошу президента Украины безотлагательно инициировать на заседании Совета национальной безопасности и обороны (СНБО) вопрос о применении санкций против Rafal Mekler, Witold Tumanowicz, Tomasz Borkowski, Lukasz Bialasz и других, кто своими действиями сделал невозможным возвращение на Украину тысяч украинских граждан, а также санкций в отношении компаний, в которых указанные польские граждане являются руководителями или конечными бенефициарами", - говорится в петиции.

Отмечается, что имена поляков получены от оказавшихся в пробках на границе украинскими водителями. Указывается, что "такие действия блокировщиков однозначно не отражают позицию Польши как государства, являющегося партнером и союзником" Украины.

На данный момент петиция набрала около 2 тыс. голосов, до окончания сбора подписей осталось три месяца. Чтобы глава государства рассмотрел петицию, она должна набрать 25 тыс. голосов.

С 6 ноября польские перевозчики заблокировали три КПП на границе с Украиной. Они требуют отменить льготы, предоставленные Евросоюзом перевозчикам с Украины, восстановить прежний порядок обязательного лицензирования украинского коммерческого транспорта и аннулировать разрешения, выданные украинским транспортным компаниям после 24 февраля 2022 года. Водители грузовиков вынуждены стоять в многокилометровых очередях сутками. Они также пытаются искать объездные пути, что приводит к созданию заторов в соседних странах.

При этом уже и в украинском правительстве, и в Ассоциации международных перевозчиков Украины бьют тревогу, поскольку сложившаяся ситуация приводит к росту цен на товары и срыву контрактов. Если забастовка продлится еще несколько недель, то финансовый год закончится с убытками, так как с середины декабря в Европе начинается традиционное предпраздничное затишье. Эксперты отмечают, что уже сейчас в Европе опасаются продлевать контракты с украинскими компаниями, так как к условиям боевых действий добавляются проблемы с логистикой. Некоторые фирмы сокращают объемы заказов и пытаются заместить украинскую продукцию. 

Теги:
УкраинаПольшаЗеленский, Владимир Александрович
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