Президент Ганы призвал бывшие колониальные державы к репарациям за ущерб от работорговли

Нана Акуфо-Аддо также заявил о необходимости вернуть культурные ценности, незаконно вывезенные в колониальную эпоху

ПРЕТОРИЯ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Ганы Нана Акуфо-Аддо на открытии международной конференции Accra Summit, посвященной юридическим аспектам возмещения ущерба от трансатлантической работорговли, призвал колониальные страны к выплатам компенсаций и возвращению всех незаконно вывезенных с африканского континента культурных ценностей. Об этом сообщил портал Media Ghana.

"Репарации давно назрели, жертвы других [случаев] несправедливости в истории человечества по праву получили репарации, и африканцы заслуживают того же за ущерб, причиненный трансатлантической работорговлей", - заявил лидер Ганы.

Глава западноафриканского государства также добавил, что вопрос репараций должен идти "рука об руку" с возвращением странам континента всех незаконно вывезенных в колониальную эпоху культурных ценностей, уточняет издание.

Международная конференция по репарациям Accra Summit проходит второй год подряд в столице Ганы Аккре с 14 по 17 ноября. В мероприятии принимают участие главы Ганы Нана Акуфо-Аддо, Коморских островов Азали Ассумани, Того Фор Гнассингбе, Гвинеи-Бисау Умару Сисоку Эмбало, председатель Комиссии Африканского союза Муса Факи Махамат, премьер-министр Бурунди Жерве Ндиракобука.