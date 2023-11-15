В Тбилиси центральный проспект Руставели закроют на ремонт

Ожидается, что ремонт будет длиться два года

ТБИЛИСИ, 15 ноября. /ТАСС/. Мэрия Тбилиси в 2024 году закроет на двухлетний капитальный ремонт проспект Руставели, расположенный в центре города. Об этом заявил мэр Тбилиси Каха Каладзе на заседании городского правительства.

"По инициативе мэрии Тбилиси, Фонд развития Тбилиси со следующего года начинает ремонтные работы проспекта Руставели, которые будут поделены на несколько этапов", - сказал Каладзе.

Сначала мэрия приведет в порядок вдоль проспекта здания и строения, часть из которых являются памятниками культурного наследия, уточнил Каладзе.

В частности, будут приведены в порядок крыши, фасады, водостоки зданий. Некоторые из них будут укреплены, так как построены довольно давно. Как завершится ремонт зданий, мэрия приступит к реконструкции проезжей части проспекта. Старое асфальтное покрытие полностью будет удалено, поле чего специалисты полностью поменяют подземные коммуникации. Мэр Тбилиси подчеркнул, что ремонтные работы на проспекте Руставели, где расположены парламент страны, Первая классическая гимназия, Национальная картинная галерея, а также здание Национального музея Грузии, продлятся чуть более двух лет.