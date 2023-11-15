Конгрессмен считает, что Украина окажется в опасности, если не получит помощь от США

Адам Смит призвал Конгресс одобрить выделение дополнительных средств Киеву в течение "недель, а не месяцев", то есть не позднее декабря

НЬЮ-ЙОРК, 15 ноября. /ТАСС/. Украина будет в опасном положении, если не получит помощь от Соединенных Штатов в ближайшее время, поэтому Конгресс должен одобрить новый пакет помощи Киеву не позднее декабря. Такое мнение выразил глава демократического меньшинства в комитете по вооруженным силам Палаты представителей Конгресса Адам Смит.

"Киев может продержаться, но он будет в менее сильной позиции. <...> Они окажутся в очень опасной ситуации, если мы не предоставим им средства в ближайшее время", - заявил он на организованном газетой Politico мероприятии по вопросам безопасности. При этом законодатель призвал Конгресс одобрить выделение дополнительных средств Киеву в течение "недель, а не месяцев", то есть не позднее декабря.

Смит поддержал инициативу о принятии единого пакета помощи Украине, Израилю и Тайваню на сумму $106 млрд. При этом он не согласен с предложением представителей Республиканской партии, которые хотели бы увязать поддержку Киева с мерами по защите американских границ. По его мнению, нежелание республиканцев выделять дополнительные средства на помощь Украине связано с позицией экс-президента США Дональда Трампа. "Есть много республиканцев, которые, насколько я знаю, мысленно поддерживают Украину, но что делать с Трампом и его, скажем так, довольно восторженными сторонниками?" - отметил Смит.

Законодатель также высказался за раскрытие информации о масштабах поставок американского оружия в Израиль, подчеркнув, что необходимы "надзор, прозрачность" и точная информация о том, что США поставляют еврейскому государству.

Во вторник Палата представителей Конгресса США приняла план продолжения финансирования работы федерального правительства страны без помощи Израилю и Украине. Теперь законопроект о временном продолжении финансирования федерального правительства должен одобрить Сенат, после чего он направится на стол президента США Джо Байдена.

Представитель Белого дома в свою очередь сообщил журналистам, что Байден готов подписать законопроект о продолжении финансирования правительства в случае, если он будет одобрен Сенатом.