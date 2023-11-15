В Азербайджане заявили, что продолжат оказывать помощь палестинским беженцам

Президент Ильхам Алиев сообщил, что открытие в дипломатического представительства в Палестине стало "позитивным шагом"

БАКУ, 15 ноября. /ТАСС/. Президент Азербайджана Ильхам Алиев заявил, что его страна продолжит оказывать помощь палестинским беженцам.

"Азербайджан всегда демонстрировал солидарность в отношении палестинского вопроса и поддерживает его решение на основе принципа двух государств согласно соответствующим резолюциям и решениям ООН. Наша страна и впредь продолжит оказывать поддержку Ближневосточному агентству ООН по оказанию помощи палестинским беженцам и организации работ", - говорится в послании азербайджанского лидера главе Палестины Махмуду Аббасу по случаю отмечаемого 15 ноября Дня независимости Палестины. Текст послания опубликован на сайте президента Азербайджана.

Алиев подчеркнул, что открытие в прошлом году дипломатического представительства Азербайджана в Палестине стало "позитивным шагом, направленным на развитие двусторонних отношений". Он отметил, что в повестке дня также находится вопрос строительства школы в Палестине.